Stand: 11.08.2022 20:19 Uhr Verfolgungsjagd mit Zoll: Auto kippt um - Beifahrer verletzt

In der Hamburger Neustadt ist am Donnerstagnachmittag bei einer Verfolgungsjagd ein Auto in einer Kurve umgekippt. Dabei wurde der Beifahrer verletzt. Zollbeamten war der Wagen aufgefallen - doch als sie ihn stoppen wollten, gab der Fahrer Gas. Wie sich herausstellte, hatte er keinen Führerschein. | Sendedatum NDR 90,3: 11.08.2022 20:00

