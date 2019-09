Stand: 16.09.2019 16:49 Uhr

Vattenfall baut neue Zentrale in der Hafencity

Der Energiekonzern Vattenfall zieht in ein spektakuläres Hochhaus in der Hamburger Hafencity. Den Architektenwettbewerb für das 14-stöckige Haus an den Elbbrücken gewann das Stuttgarter Büro Behnisch Architekten.

Eigenwilliger Entwurf

Das Vattenfall-Gebäude bekomme ein eigenes Gesicht, lobt Oberbaudirektor Franz-Josef Höing den eigenwilligen Entwurf. Die rötliche Fassade wird aufgerissen durch mehrstöckige gläserne Wintergärten, in den Büsche und Bäumchen wachsen sollen.

Architekturenentwurf Vattenfall in der Hafencity Hamburg Journal 18.00 - 16.09.2019 18:00 Uhr Neues Haus für Vattenfall: Die rötliche Fassade wird aufgerissen durch mehrstöckige gläserne Wintergärten, in den Büsche und Bäumchen wachsen sollen.







Hochhaus in prominenter Lage

Die Passanten vom neuen Bahnhof Elbbrücken werden über das Hochhaus staunen, meint Höing: "Es ist unmittelbar angebunden an den neuen U- und S-Bahnhof, es liegt in prominenter Lage. Deshalb war der Anspruch auch hoch. Es ist ein selbstbewusstes Haus, aber es ist nicht zu laut."

Ein Hafencity-Hochhaus für Vattenfall NDR 90,3 - 16.09.2019 17:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Der Energiekonzern Vattenfall zieht in ein spektakuläres Hochhaus in der Hamburger Hafencity. Der Bau ist ein eigenwilliger Entwurf, berichtet Reinhard Postelt.







