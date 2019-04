Stand: 03.04.2019 12:22 Uhr

VW testet autonomes Fahren in Hamburg

Teile der Hamburger Innenstadt werden zur Teststrecke für autonomes Fahren: Der VW-Konzern hat am Mittwoch in der Hansestadt ein Projekt vorgestellt, bei dem ab sofort fünf Elektro-Golfs vollautomatisiert unterwegs sein sollen. Ganz allein fahren die Autos allerdings nicht: Aus Sicherheitsgründen sitzt bei den Testfahrten durchgehend ein geschulter Fahrer am Lenkrad, der alle Fahrfunktionen fortwährend überprüft und im Notfall eingreifen kann.

Scanner und Kameras werten Verkehr aus

Die e-Golfs verfügen über elf Laser-Scanner, sieben Radare und 14 Kameras. Die Technik im Wagen tauscht sich per Internet mit Ampeln aus, die ebenfalls mit Kameras ausgerüstet sind. Die Testfahrten sollen sich jeweils über mehrere Stunden erstrecken. Die Computer dafür befinden sich im Kofferraum.

Drei Kilometer von insgesamt neun Kilometern Teststrecke

Die Autos fahren zunächst auf einem drei Kilometer langen Teilstück einer neun Kilometer langen Strecke, die Hamburg eigens für Testzwecke definiert hat und mit zusätzlicher Infrastruktur aufrüstet. Die Route verläuft von den Messehallen über Dammtor, den Rödingsmarkt, den Baumwall und St. Pauli. Die Ergebnisse der Fahrten sollen in die Forschungsprojekte des Konzerns zum autonomen Fahren und zur Optimierung des Individualverkehrs eingehen. Die Testfahrten sind Teil der strategischen Mobilitätspartnerschaft, die VW und Hamburg seit August 2016 pflegen.

Karte: Teststrecke für Automatisiertes und Vernetztes Fahren in Hamburg

"Ich bin gespannt, wie die Fahrten verlaufen werden und welche Erkenntnis wir daraus auch als Stadt mitnehmen", hieß es von Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos). Weitere interessierte Nutzer aus Industrie oder Wissenschaft seien herzlich eingeladen, ebenfalls auf der Teststrecke ihre Produkte zu testen. "Wir werden Hamburg als Modellstadt für intelligente Mobilität etablieren und der Weltöffentlichkeit beim Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme 2021 viele innovative Mobilitätsprojekte vorstellen."

VW sieht keine Datenschutz-Probleme

Axel Heinrich aus der VW-Forschungsabteilung sieht bei dem Projekt keine Datenschutzprobleme. "Die Daten werden gespeichert. Wenn der Betrachtete sagt: 'Ich bin gefilmt worden und möchte das nicht', kann er sich bei uns melden. Wir müssen natürlich die entsprechende Uhrzeit und den Namen haben, und dann werden wir die Daten löschen."

VW testet vollautomatisiertes Fahren NDR 90,3 - 03.04.2019 13:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Volkswagen startet in Hamburg einen Test zum autonomen Fahren: Rund um die Messehallen sind ab sofort fünf VW-Golfs im Einsatz, die mit vielen Kameras und Sensoren ausgerüstet sind. Julia Weigelt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen "Flugtaxi" von Airbus: "Das ist keine Spielerei" Airbus hat sein Modell für autonomes innerstädtisches Fliegen vorgestellt: den CityAirbus. Das Zukunftsprojekt solle Staus umgehen, sagt Sprecher Gregor von Kursell im Interview. (12.03.2019) mehr Bald autonom fahrende Autos in Hamburgs City Hamburg hat vom Bund 11,5 Millionen Euro Fördermittel für Verkehrsprojekte bekommen. Der Senat baut damit unter anderem eine Teststrecke für selbstfahrende Kleinbusse in der Innenstadt. (18.06.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.04.2019 | 13:00 Uhr