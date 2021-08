Unterbringung von Geflüchteten: Sozialbehörde zieht Bilanz Stand: 31.08.2021 07:49 Uhr Wie gut sind geflüchtete Menschen in Hamburg integriert? Wie gut wurden die Vereinbarungen der Stadt mit den Bürgerinitiativen vor fünf Jahren über die Flüchtlingsunterbringung in Hamburg erfüllt? Die Sozialbehörde hat Bilanz gezogen.

Kernpunkt ist: Massenunterkünfte sollten vermieden werden. Das sei weitgehend gelungen. Beispiel Bergedorf: Die Großunterkunft am Mittleren Landweg mit 2.100 Plätzen wurde wie vereinbart auf rund 280 Plätze reduziert. Mehr als 56.000 Geflüchtete leben heute in der Stadt, die Hälfte davon in rund 120 städtischen Unterkünften. Damals ging es darum, einen drohenden Volksentscheid abzuwenden. "An machen Stellen waren die Bürgerverträge sehr hilfreich, weil sie auch für Akzeptanz in der Nachbarschaft gesorgt haben", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Corona hat Integration ausgebremst

Unterkünfte mit bis zu 300 Plätzen sollen gerecht über die ganze Stadt verteilt, Kitas und Schulen ausgebaut werden. Probleme vor Ort habe man mit Ansprechpartnern in den Stadtteilen lösen können, sagte Leonhard. Corona habe die Integration aber ausgebremst. Mit Blick auf Afghanistan rechnet sie mit steigenden Flüchtlingszahlen. Im vergangenen Jahr kamen 6.000 Geflüchtete nach Hamburg - 2016 waren es noch 16.000.

Bürgerinitiative: Nicht alle Verträge erfüllt

Von einer gerechten Verteilung der Geflüchteten über die Stadt sei man noch weit entfernt, heißt es dagegen vom Dachverband der Bürgerinitiativen. Nur fünf von insgesamt elf Bürgerverträgen seien vollständig erfüllt. Die Bürgerverträge waren im Juli 2016 nach monatelangen Verhandlungen unter anderem vom damaligen Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Sozialsenatorin Leonhard im Hamburger Rathaus unterzeichnet worden.

In den Jahren 2016 bis 2020 kamen rund 48.500 Flüchtlinge nach Hamburg. Etwa 20.000 wurden nach dem Königsteiner Schlüssel in andere Bundesländer verteilt, 28.500 blieben in der Stadt. Immer noch muss Hamburg laut Sozialbehörde monatlich rund 250 Schutzsuchende in Hamburg unterbringen.

