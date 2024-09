Zwei Hamburger Wochenmärkte werden eingestellt Stand: 18.09.2024 19:46 Uhr In Hamburg gibt es anscheinend eine Krise bei den Wochenmärkten. Zwei von ihnen müssen bald schließen.

Zum einen geht es um den Markt auf dem Straßburger Platz in Dulsberg. Den gibt es seit Kurzem nur noch freitags und auch damit ist Ende des Jahres Schluss. Das hat der Bezirk Hamburg-Nord mitgeteilt. Bereits von Oktober an wird der Montagsmarkt in der Gustav-Falcke-Straße am Schlump im Bezirk Eimsbüttel eingestellt - es gibt dort zu wenig Angebot.

AUDIO: Hamburger Wochenmärkte in der Krise (1 Min)

Immer weniger Marktbeschicker

Nach Angaben des Bezirksamts Hamburg-Mitte ist die Anzahl der Marktbeschickerinnen und -beschicker auf den Wochenmärkten seit mehreren Jahren rückläufig. Davon sind die Märkte unter der Woche stärker betroffen als die am Wochenende. Auch das Bezirksamt Eimsbüttel bestätigt, dass es sehr schwer sei, freiwerdende Standflächen neu zu besetzen. Und das werde wohl noch schwieriger, sobald die älteren Standbetreiberinnen und -betreiber in Rente gehen.

Hohe Energiekosten, Bürokratie, fehlender Nachwuchs

Die Gründe für die Probleme sind vielfältig. So klagen Markthändlerinnen und -händler vor allem über erhebliche Energiekosten, bürokratische Auflagen, fehlenden Nachwuchs und die Konkurrenz durch Discounter.

