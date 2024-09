Sprinkenhof-Parkhaus in Rahlstedt modernisiert Stand: 18.09.2024 14:30 Uhr In Hamburg werden die städtischen Parkhäuser saniert. Die Sprinkenhof GmbH hat jetzt das Parkhaus Rahlstedt modernisiert. Ein neues Bausystem sorgte dafür, tonnenweise Beton zu erhalten.

Betonkrebs haben fast alle älteren Parkhäuser Hamburgs. Tausalz lässt die Eisenstreben im Stahlbeton rosten. Häufig hilft da nur abreißen. Nicht so im Zentrum Rahlstedts. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) präsentierte am Mittwoch das für 6,9 Millionen Euro sanierten Parkhaus, das wie neu aussieht. "Wir konnten in der Behandlung von Betonkrebs richtig Fortschritte machen und 200 Kubikmeter Beton retten. Und wir haben spezielle Techniken zum Korrosionsschutz eingebaut", erläuterte Dressel. Feine Titan-Drähte liegen im Altbeton - sie melden, falls irgendwo Feuchtigkeit eintritt.

Alle Sprinkenhof-Parkhäuser werden saniert

Die Beleuchtung ist jetzt hell, die Viderüberwachung lückenlos. Nach und nach saniert die Sprinkenhof GmbH alle 11 Parkhäuser mit insgesamt rund 4.500 Stellplätzen. Senator Dressel betonte: "Es ist wichtig, dass wir als Stadt, als Senat das Signal geben, dass Parken möglich sein muss in der City. Darauf können sich die Hamburger Autofahrer verlassen." Doch die Parkgebühr steigt in Rahlstedt jetzt leicht auf drei Euro pro Stunde.

