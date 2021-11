Universität Hamburg wechselt kommende Woche in 2G-Lehrbetrieb

Stand: 30.11.2021 16:45 Uhr

Die Universität Hamburg wechselt angesichts steigender Corona-Zahlen in der kommenden Woche zum 2G-Lehrbetrieb. Damit dürfen dann nur noch Geimpfte und Genesene an Präsenzveranstaltungen teilnehmen, wie die Universität am Dienstag mitteilte.