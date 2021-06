Unfalluntersuchung: Kritik an Besatzung des Lotsenschoners "No. 5 Elbe" Stand: 02.06.2021 09:00 Uhr Vor rund zwei Jahren stieß der historische Hamburger Lotsenschoner "No. 5 Elbe" mit einem Frachter zusammen und sank auf der Elbe. Die Untersuchungsbehörde übt nun in ihrem Abschlussbericht schwere Kritik an der Besatzung des Traditionsschiffes.

Bei einer frischen Brise ist der gerade erst restaurierte Lotsenschoner am 8. Juni 2019 in Höhe Stadersand mit Gästen unterwegs. Fest steht jetzt: Als die Crew das Schiff wendet, lässt der Kapitän erstmal auf der falschen, nördlichen Fahrwasserseite weiterfahren. Ein Fehler, wie die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung nun in ihrem mehr als 200-seitigen Bericht schreibt.

AUDIO: Lotsenschoner "No. 5 Elbe": Bericht zur Unfallursache (1 Min) Lotsenschoner "No. 5 Elbe": Bericht zur Unfallursache (1 Min)

Sie attestiert der erfahrenen Besatzung des Lotsenschoners, die Wache unzureichend organisiert zu haben und sich der kritischen Situation nicht richtig bewusst gewesen zu sein. Der Lotsenschoner wurde von dem Frachtschiff "Astrosprinter" mit Kurs Nordsee gerammt. Der Frachtercrew werfen die Ermittler vor, dass sie nicht versucht hat, den Lotsenschoner über Funk oder das Typhon zu warnen.

Empfehlung: Kollisionsschotts für Traditionsschiffe

Für alle Traditionsschiffe empfehlen jetzt die Fachleute, dass sie sogenannte Kollisionsschotts haben und entsprechend umgebaut werden. Damit soll verhindert werden, dass die Schiffe nach einem Zusammenstoß untergehen.

Bewegte Geschichte

Der Lotsenschoner hat eine bewegte Geschichte. Gebaut 1883 bei der Stülcken-Werft in Hamburg, diente das Schiff mehrere Jahrzehnte dazu, Lotsen in der Nordsee an Bord der einlaufenden Schiffe zu bringen - und wieder zurück. Nach der Außerdienststellung wurde die "No. 5 Elbe" in den 1920er-Jahren in die USA verkauft. Dort diente das Schiff dem Autor und Abenteurer Warwick Tompkins und seiner Familie als schwimmendes Zuhause. Seit 2002 ist der Lotsenschoner wieder in Deutschland. Bei Tagestörns durften zuletzt regelmäßig Gäste mit an Bord.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.06.2021 | 09:00 Uhr