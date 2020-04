Stand: 04.04.2020 12:51 Uhr - NDR 90,3

Unfall mit gestohlenem Auto auf der A25

In Hamburg-Bergedorf hat sich auf der Autobahn 25 in der Nacht zum Sonnabend ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war daran ein als gestohlen gemeldetes Auto beteiligt. Der Wagen landete bei dem Unfall gegen 1.30 Uhr in Höhe der Ausfahrt Neuallermöhe-West neben der Fahrbahn auf dem Dach. Von dem Fahrer fehlte laut Polizei jede Spur. Er habe sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt. Außerdem sei es zu Folgeunfällen gekommen. Zwei Insassen eines anderen Autos, eine Frau und ihre Tochter, wurden dabei leicht verletzt.

Schwerer Unfall auf der A25 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.04.2020 10:00 Uhr Bei einem Unfall auf der Autobahn 25 in Hamburg hat sich ein als gestohlen gemeldeter Wagen überschlagen. Der Fahrer flüchtete.







A25 stadteinwärts gesperrt

Die Autobahn 25 wurde nach dem Unfall in Richtung Stadtzentrum für etwa acht Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Nettelnburg abgeleitet und in Neuallermöhe-West wieder auf die A25 zurückgeführt, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle mitteilte.

Unfall auf der Autobahn 25 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.04.2020 12:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz Die Hamburger Polizei sucht einen Unbekannten, der mit einem gestohlenen Auto einen schweren Unfall auf der A 25 verursacht hat.Helene Buchholz berichtet.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.04.2020 | 12:00 Uhr