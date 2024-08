Stand: 01.08.2024 19:31 Uhr Unfall in Rahlstedt: Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Zwei Autos sind am Mittwochabend an der Kreuzung Stein-Hardenberg Straße/Am Pulverhof zusammengestoßen. Laut Polizei hatte der Fahrer eines weißen Autos eine rote Ampel überfahren. Beim Aufprall geriet der Wagen ins Schleudern und rammte danach eine Ampel, bevor er zum Stehen kam. Eine Person kam verletzt in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls und herumliegender Autoteile sperrte die Polizei die Straße Am Pulverhof zeitweise voll für den Verkehr.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.08.2024 | 18:00 Uhr