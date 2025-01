Stand: 26.01.2025 08:09 Uhr Unfall in Langenhorn: Auto beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

In Langenhorn hat ein Autofahrer mit seinem Wagen in der Nacht zum Sonntag mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Mann war nach Angaben der Hamburger Polizei zuvor deutlich zu schnell stadtauswärts gefahren, verlor die Kontrolle über sein Auto und rammte an der Langenhorner Chaussee schließlich die anderen Fahrzeuge. Der verletzte Unfallfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht - seine Beifahrerin blieb unverletzt.

