Stand: 08.01.2025 06:20 Uhr Unfall auf der A1 in Hamburg: Autofahrer schwer verletzt

Auf der Autobahn 1 in Hamburg hat es in der Nacht zum Mittwoch einen schweren Unfall gegeben. Kurz vor der Raststätte Stillhorn fuhr ein Autofahrer in einen Lastwagen, der auf dem Standstreifen stand. Nach unbestätigten Berichten war der Mann mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und soll nicht angeschnallt gewesen sein. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

