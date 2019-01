Stand: 02.01.2019 14:54 Uhr

Unbekannte vergolden Findling "Alter Schwede"

Unbekannte haben den großen Findling "Alter Schwede" in Hamburg-Ovelgönne am Elbstrand mit Sprühfarbe vergoldet. Der Fels hat ein Gewicht von 217 Tonnen und einen Umfang von fast 20 Metern. Der oder die Graffiti-Sprayer sind unbekannt. Spaziergänger und Schaulustige knipsten am Mittwoch Fotos mit dem goldenen Felsen.

Seit der Jahrtausendwende am Elbstrand

Der Findling rutschte während einer Eiszeit vor etwa 400.000 Jahren aus Mittelschweden nach Norddeutschland. Er wurde im September 1999 bei Baggerarbeiten in der Elbe gefunden. Ein Schwimmkran barg den Felsen und brachte ihn an den Hamburger Elbstrand. Dort wurde er am 6. Juni 2000 auf den Namen "Alter Schwede" getauft.

