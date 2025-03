Stand: 13.03.2025 14:40 Uhr Umsatzplus bei Hamburger Baubetrieben

Die Hamburger Baubetriebe haben im vergangenen Jahr wieder mehr Geld eingenommen als im Jahr zuvor. Laut Statistikamt Nord ist der Umsatz preisbereinigt um 4,5 Prozent gestiegen, auf 2,9 Milliarden Euro. Mit knapp 50 Prozent besonders stark legte der öffentliche Hochbau zu, also Gebäude wie Schulen und Verwaltungen, die die öffentliche Hand selbst in Auftrag gegeben hat. Beim reinen Wohnungsbau gab es ein Plus von rund 20 Prozent. Die Zahl der neuen Aufträge ist im vergangenen Jahr dagegen um knapp sieben Prozent gesunken.

