Stand: 19.09.2024 19:08 Uhr Umgestaltetes Rathausquartier in der Hamburger Innenstadt eröffnet

Das umgestaltete Rathausquartier in der Hamburger Innenstadt ist am Donnerstag offiziell eröffnet worden. Straßenzüge im Bereich der Kleinen Johannisstraße und in Teilen der Schauenburgerstraße wurden in eine Fußgängerzone umgewandelt. Die Straßen des Rathausquartiers erhielten eine einheitliche Pflasterung. Zudem gibt es nun breitere Gehwege, Sitzbänke und mehr Bäume. Rund 40 Grundeigentümerinnen und -eigentümer haben gemeinsam mit der Stadt etwa sieben Millionen Euro in das Projekt investiert.

