Umfrage: Service in Hamburger Kundenzentren besser geworden Stand: 17.08.2022 13:32 Uhr Langes Warten auf Termine - das war einmal. Der Service in den Hamburger Kundenzentren hat sich deutlich verbessert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter Hamburgerinnen und Hamburgern.

93 Prozent der Teilnehmenden gaben an, mit dem Besuch im Kundenzentrum zufrieden zu sein. Das geht aus dem gemeinsamen Schlussbericht der Finanz- und Bezirksbehörde hervor. An der Umfrage nahmen innerhalb eines Jahres rund 52.500 Menschen in 19 Kundenzentren teil.

Mehr Zufriedenheit mit Wartezeiten

Besonders positiv beurteilten die Kundinnen und Kunden den schnellen und freundlichen Service der Mitarbeiter. 84 Prozent gaben an, mit den Wartezeiten zufrieden zu sein, 2019 waren es nur 56 Prozent.

AUDIO: Umfrage: Service in Hamburger Kundenzentren verbessert (1 Min) Umfrage: Service in Hamburger Kundenzentren verbessert (1 Min)

Ziel: Mehrfache Behördengänge vermeiden

Die für die Bezirke zuständige Senatorin Katharina Fegebank (Grüne) freut sich über die guten Ergebnisse und kündigte an, Dienstleistungen auch verstärkt digital anzubieten. Das im Januar eröffnete Kundenzentrum Hamburg-City in der Spitalerstraße zeige, wie die Zukunft aussehen könnte, sagte sie. Dort werden nicht nur Pässe und Meldebestätigungen ausgestellt, sondern auch Ersatzführerscheine. Weitere Dienstleistungen sind dort geplant. Mehrfache Behördengänge sollen so vermieden werden.

