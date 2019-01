Stand: 07.01.2019 14:05 Uhr

Umfrage: SPD und CDU verlieren Stimmen

SPD und CDU verlieren einer neuen Umfrage zufolge in Hamburg an Zustimmung - die Grünen dagegen setzen ihren Höhenflug fort. Wären am Sonntag Bürgerschaftswahlen, könnten die regierenden Sozialdemokraten nur noch mit einem Stimmenanteil von 30 Prozent rechnen, wie eine am Montag vorgestellte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des "Hamburger Abendblatts" ergab. Das wären 15,6 Prozentpunkte weniger als bei der Bürgerschaftswahl 2015.

Ein "Arbeitsauftrag" für die SPD

SPD-Landeschefin Melanie Leonhard nannte die Zahlen einen "Arbeitsauftrag", allerdings sei die Umfrage "sicherlich stark vom Bundestrend" geprägt. "Mit Blick auf die Bezirkswahlen im Mai werden in den kommenden Monaten Hamburger Themen in den Fokus geraten und die gute sozialdemokratische Regierungsarbeit in der Hansestadt deutlicher zum Tragen kommen."

Fast 25 Prozent für die Grünen

Die mitregierenden Grünen könnten ihr Ergebnis von 2015 hingegen fast verdoppeln und würden mit 24 Prozent zweitstärkste Kraft. Für den Hamburger Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks ist das Ergebnis ein Zeichen, dass seine Partei auf die richtigen Themen wie die Verkehrswende und den Klimaschutz setze. "Politik für Hamburg zu machen, das ist unser Auftrag, dann wird gewählt und dann schauen wir weiter", sagte Tjarks beim Neujahrsempfang des "Abendblatts".

CDU nur bei 14 Prozent

Mit größerem Abstand hiner den Grünen folgt die CDU mit 14 Prozent. 2015 hatte sie noch 15,9 Prozent erreicht. Fraktionschef André Trepoll sagte: "Wir sind ja auch noch nicht so weit, dass wir unseren Spitzenkandidaten bekannt geben. Das wird auch noch mal einen Schub geben. Von daher bin ich optimistisch für die nächsten Monate."

Die Linke kommt laut der Umfrage auf 11 Prozent (2015: 8,5), die FDP auf 9 Prozent (7,4) und die AfD würde demnach 7 Prozent (6,1) erreichen.

34 Prozent wollen Rot-Grün

Mehr als ein Drittel (34 Prozent) der Befragten favorisierten das bestehende Regierungsbündnis aus SPD und Grünen. Eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP wird demnach von 11 Prozent befürwortet.

