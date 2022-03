Umbau Wellingsbütteler Landstraße: Jetzt werden Autos gezählt Stand: 29.03.2022 11:42 Uhr Die Baustelle im Alstertal wird groß ausfallen und lange dauern. Damit der Autoverkehr in den kommenden Jahren trotzdem halbwegs gut durchkommt, will die Verkehrsbehörde erst einmal wissen, wie viele Fahrzeuge dort wann genau unterwegs sind. Am Donnerstag findet deshalb eine 24-Stunden-Verkehrsmessung statt.

An insgesamt sechs Kreuzungen im Bereich Wellingsbütteler Landstraße und Wellingsbütteler Weg wird gemessen. Mit kleinen Geräten, die am Dienstag und Mittwoch überwiegend an Straßenlaternen befestigt werden. Der Grund sind die anstehenden Bauarbeiten.

AUDIO: Verkehrszählung für Baustelle im Alstertal (1 Min) Verkehrszählung für Baustelle im Alstertal (1 Min)

Fahrbahn, Rohre und Leitungen werden neu gebaut

In den kommenden Jahren müssen hier die Abwasser- und Trinkwasser-, sowie die Gas- und Stromleitungen erneuert werden. Außerdem stehen die Grundsanierungen der Straßen an. Ähnlich wie bei der Instandsetzung der Elbchaussee arbeiten die verschiedenen Unternehmen in der Infracrew Hamburg zusammen, um die Bauarbeiten so gut wie möglich zu koordinieren - damit zum Beispiel eine Straße nicht mehrmals aufgerissen werden muss, sondern gleich alle Leitungen zeitnah hintereinander verlegt werden.

Genauere Verkehrsdaten gefragt

Trotzdem wird sich die Baustelle einige Jahre hinziehen. Da man den Durchgangsverkehr hier nicht einfach sperren kann und Anwohnende Gewerbetreibende und Autofahrende möglichst wenig belastet werden sollen, braucht man für die Planung die genauen Verkehrsdaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.03.2022 | 13:00 Uhr