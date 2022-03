Ukraine-Krieg: Blitzumfrage zu Folgen für Hamburgs Unternehmen Stand: 07.03.2022 16:12 Uhr Die Kosten für Gas, Öl und andere Rohstoffe waren schon zum Jahreswechsel stark gestiegen. Weil Russland weltweit zu den größten Lieferanten zählt, haben die Preise an den Börsen nun Rekordwerte erreicht - das wird auch für Hamburgs Unternehmen ein Problem.

Zu diesem Ergebnis kommt die Hamburger Handelskammer nach einer Umfrage. Für etwa 150 von 216 befragten Hamburger Firmen sind die steigenden Preise ein Risiko für das eigene Geschäft. Knapp die Hälfte sorgt sich vor Engpässen bei der Energieversorgung. Von den Sanktionen für Güter und Technologien aus Russland sind der Umfrage nach mit 16 Prozent ein relativ kleiner Teil der Hamburger Unternehmen betroffen.

AUDIO: Handelskammer-Blitzumfrage zum Ukraine-Krieg (1 Min) Handelskammer-Blitzumfrage zum Ukraine-Krieg (1 Min)

Firmen hatten auf Erholung nach Corona gehofft

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine trifft die Wirtschaft genau an dem Punkt, an dem sich Firmen auf einen Aufschwung zum Ende der Corona-Pandemie eingestellt hatten. Dass der Krieg insgesamt auch schlecht für das Geschäft ist, davon geht auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft aus. Weltweit sind die Im- und Exporte im Februar demnach eingebrochen. Für Deutschland schätzt das Institut einen Rückgang von jeweils knapp 4 Prozent. Da die Sanktionen gerade erst ihre volle Wirkung entfalten, gehen die Experten für die kommenden Monate von einer noch größeren Störung des Welthandels aus.

Unternehmen richten Krisenstäbe ein

Einige Hamburger Unternehmen hatten bereits Krisenstäbe wegen des Ukraine-Krieges eingerichtet. Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hofft, so schnell wie möglich den Betrieb in Odessa am Schwarzen Meer wieder aufnehmen zu können. Nach dem russischen Angriff war das Containerterminal mit 480 Mitarbeitenden geschlossen worden. Über das Terminal werden Getreide und andere Güter aus der Landwirtschaft transportiert.

Handelskammer richtet Task Force ein

Um Hamburgs Unternehmen Hilfestellung in der unübersichtlichen Situation zu geben, hatte auch die Handelskammer eine Ukraine-Task-Force eingerichtet. Neben dem Umgang mit Sanktionen gegen Russland gibt es in mehreren Branchen auch die Sorge vor Cyber-Angriffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.03.2022 | 16:00 Uhr