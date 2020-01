Stand: 12.01.2020 15:06 Uhr - NDR 90,3

Überfälle auf Seniorinnen in Hamm und Wandsbek

In den Hamburger Stadtteilen Hamm und Wandsbek ist es zu zwei Überfällen auf Seniorinnen gekommen. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld. Am Sonnabend war eine 95-Jährige in der Wendemuthstraße in Wandsbek abends unterwegs zu ihrer Tochter, als ihr jemand von hinten den Einkaufsbeutel entriss. Dabei stürzte die Renterin und brach sich den Oberschenkel. Die 95-Jährige schrie um Hilfe, Passanten riefen die Feuerwehr. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Ein dunkel gekleideter Mann konnte entkommen.

Überfälle auf ältere Frauen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.01.2020 14:00 Uhr Die Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfällen auf Seniorinnen. In Wandsbek stürzte dabei eine 95-Jährige. Auch in Hamm gab es einen Überfall. Kai Salander berichtet.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Täter schubsen Rentnerin

Bereits am Freitag war eine 73-Jährige in Hamm überfallen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie war auf dem Heimweg, nachdem sie Geld von der Bank abgehoben hatte. In der Chateauneufstraße wurde sie von hinten geschubst. Ein Mann entriss ihr den Beutel mit dem Geld, bevor er mit einem Komplizen flüchtete. Ein Zeuge verfolgte die Männer noch bis zur Marienthaler Straße, dann verlor er sie aus den Augen. Einer der Männer soll eine rote Jacke und ein Käppi getragen haben, der andere eine weiße Jacke. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Überfälle beobachtet haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.01.2020 | 14:00 Uhr