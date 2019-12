Stand: 17.12.2019 06:25 Uhr

Das UKE bekommt eine U-Bahn-Station

Die geplante U-Bahnlinie 5 soll in vielen Jahren am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) halten. Die Lenkungsgruppe der Stadt Hamburg und der Hochbahn hat jetzt eine westliche Teilstrecke der U-Bahn von Bramfeld nach Stellingen beschlossen.

Täglich 30.000 Fahrgäste

Die Bürgerbeteiligung der Hochbahn zeigte einen eindeutigen Wunsch: Die U5 müsse im UKE halten - und nicht wie gedacht 400 Meter entfernt an der Gärtnerstraße. Nicht nur den Patienten, auch den Tausenden Mitarbeitern des UKE sei ein langer Fußweg nicht zuzumuten. Dieser Wunsch soll nun in die Tat umgesetzt werden. Zwar wird der Tunnel dadurch länger und teurer. Doch Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum erklärte auf Nachfrage, der Nutzen wiege das auf. Am UKE sollen täglich 30.000 Fahrgäste zusteigen.

Karte: Ungefährer westlicher Verlauf der U5

Station nicht direkt am Siemersplatz

Damit bekommt der Lohkoppelweg keine Haltestelle. Der nächste Stopp wird zwischen Siemersplatz und Behrmannplatz liegen. Wie NDR 90,3 erfuhr, soll die Station 200 Meter neben dem stark befahrenen Siemersplatz liegen, um ihn nicht jahrelang mit einer Baustelle zu blockieren. Zudem hat eine Station zwischen Siemers- und Behrmannplatz einen größeren Einzugsbereich. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte einen Stopp am Siemersplatz versprochen.

Im Anschluss soll die U5 zu Hagenbecks Tierpark und zum S-Bahnhof Stellingen verlaufen. Dort kreuzt sie jeweils andere Linien. Der weitere Streckenverlauf zu den Arenen am Volkspark ist noch nicht festgelegt. Über die detaillierte Fahrtroute zwischen Gärtnerstraße, UKE und Stellingen will Hamburgs Verkehrsbehörde heute informieren. Baubeginn für die U5 soll Mitte der 2020er-Jahre sein.

