U1 zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße ab heute gesperrt Stand: 29.03.2023 00:01 Uhr Bei Hamburgs U-Bahnlinie 1 steht die nächste Großsperrung an. Ab heute ist sie drei Wochen lang zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße blockiert. Grund ist der barrierefreie Ausbau.

Endspurt auf der U1 in Hamburg: Noch einmal Schienenersatzverkehr, dann ist fast die ganze blaue Linie barrierfrei - bis auf die Station Messberg, sie soll 2025 fertig werden. Die Haltestelle Kiekut in Großhansdorf wird nicht erneuert. Schleswig-Holstein will sie nicht sanieren, weil sie kaum Fahrgäste habe.

Vom 29. März bis 20. April Ersatzbusse oder S-Bahn nutzen

Zehntausende Fahrgäste müssen ab heute, Betriebsbeginn, auf Busse umsteigen - bis Donnerstag, den 20. April, Betriebsschluss - und zwar zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße. Die Hochbahn empfiehlt für die Zeit, zwischen Ohlsdorf und Innenstadt beziehungsweise nach Barmbek die S1/S11 zu nutzen. Es wird aber auch ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrzeit kann sich um bis zu 20 Minuten verlängern. Die Haltestelle Sengelmannstraße wird vom Schienenersatzverkehr nicht angefahren.

Projektleiter Frank Scheffler erklärt die Vollsperrung: "Das ist nötig, weil wir eine ganze Menge Maßnahmen gebündelt abziehen. Wir haben eine Hilfsbrücke zurückzubauen. Wir müssen den Bahnsteig wieder neu herstellen, wir müssen das Dach verlängern. Es wird der Aufzugkopf im Stück aufgesetzt auf den Aufzugschacht. Also eine ganze Menge an Arbeiten, die allein an der Hudtwalckerstraße passieren."

Haltestelle Hudtwalckerstraße länger gesperrt

Wegen der umfangreichen Bauarbeiten muss die Station Hudtwalckerstraße nach der eigentlichen Sperrung für Fährgäste noch bis Donnerstag, den 27. April, Betriebsschluss, geschlossen bleiben. Die Züge fahren während dieser Zeit ohne Halt durch die Haltestelle. Die Metrobuslinie 25 bietet in dieser Zeit Anschluss an die nächstgelegene U1-Haltestelle Kellinghusenstraße, die Metrobuslinie 19 an die U1-Haltestelle Lattenkamp.

Mehr als 20 Millionen Euro Umbaukosten

An der Haltestelle Hudtwalckerstraße steigen normalerweise täglich 6.000 Fahrgäste ein. Gleichzeitig bekommt auch die Station Alsterdorf einen Aufzug und Blinden-Leitsysteme. Die Umbaukosten für beide U1-Haltestellen betragen 21 Millionen Euro.

