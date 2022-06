U-Bahn-Station Sierichstraße wird 2024 barrierefrei umgebaut Stand: 30.06.2022 06:58 Uhr Bei der Hamburger U-Bahn-Linie 3 steht erneut eine monatelange Sperrung an. Allerdings erst in anderthalb Jahren. Dann baut die Hamburger Hochbahn für 16 Millionen Euro die Haltestelle Sierichstraße barrierefrei um.

Die Sierichstraße ist Hamburgs vorletzte U-Bahn-Station, die Aufzüge und höhere Bahnsteige bekommt. Die letzte wird die Haltsstelle Sternschanze sein, die vermutlich komplett neu gebaut werden muss.

AUDIO: U-Bahn-Station Sierichstraße wird 2024 umgebaut (1 Min) U-Bahn-Station Sierichstraße wird 2024 umgebaut (1 Min)

Zweiter Zugang zur Dorotheenstraße geplant

Hochbahn-Gesamtprojektleiter Volker Schmidt sagte NDR 90,3: "Wir planen an der Haltestelle einen zweiten Zugang zur Dorotheenstraße, an der Seite, die heute keinen Ausgang hat. Dafür werden wir einen großen Eingriff in den Bahndamm machen müssen, um dort Platz zu schaffen für Aufzug und Treppe." Fast 7.000 Anwohnerinnen und Anwohner sollen vom Umbau profitieren. Denn die Dorotheenstraße ist heute viel belebter als bei der Eröffnung der Station im Jahr 1912. Die Hochbahn ersetzt die denkmalgeschützte Brücke und legt die Gleise auseinander.

U3: Sechs Monate Sperrung zwischen Barmbek und Kellinghusenstraße

Die gute Nachricht für die vielen Nutzerinnen und Nutzer der U3: Der Bau beginnt erst 2024. Die schlechte erläutert Schmidt: "Um diesen ganzen Umfang der Bauarbeiten zu realisieren, können wir für circa ein halbes Jahr keinen U-Bahn-Betrieb auf diesem Abschnitt anbieten." Das heißt: Fast sechs Monate Busersatzverkehr zwischen den Haltestellen Barmbek und Kellinghusenstraße.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.06.2022 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr