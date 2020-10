Trotz Corona-Pandemie: Tag der offenen Moschee in Hamburg Stand: 03.10.2020 07:41 Uhr "Glaube in außergewöhnlichen Zeiten" - so lautet in diesem Jahr das Motto der Aktion. Angeboten werden nicht nur Einblicke in Gotteshäuser. Erstmals gibt es auch eine Moscheen-Tour durch St. Georg.

Insgesamt vier Gemeinden machen in Hamburg bei der Tour mit: Eine türkische, eine afrikanische und eine kurdische. Sie informieren über ihr Gemeindeleben und über die aktuelle Situtation während der Corona-Pandemie. Von Ende März bis Anfang Mai mussten die Moscheen geschlossen bleiben, Freitagsgebete fanden nur digital statt. Jetzt kommen wegen der Corona-Krise laut Mehdi Aroui vom Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg zur Zeit etwa nur 15 bis 20 Prozent der Gläubigen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten in die Moscheen. Die Moscheen-Tour in St Georg startet bei der Centrum Moschee in der Böckmannstraße.

Tag der offenen Moschee: Traditionell am Tag der Einheit

Auch andere muslimische Gemeinden in Hamburg öffnen heute ihre Türen für Besucher, darunter Moscheen in Wilhelmsburg, in Neugraben und in Schnelsen. Der bundesweite Tag der offenen Mosche findet traditionell am Tag der Deutschen Einheit statt. Vor allem in außergewöhnlichen Zeiten suchten Menschen Kraft und Zuversicht im Glauben, heißt es von den Organisatoren der Aktion.

