Triathlon in Hamburg: Nur wenige Verkehrsbehinderungen

In Hamburg finden am Wochenende die Triathlon-Weltmeisterschaften statt. Dafür werden am Stadtpark Straßen gesperrt, es kommt aber zu deutlich weniger Verkehrsbehinderungen als üblich.

Ein Triathlon-Wochenende in Hamburg, das bedeutet normalerweise jede Menge Sperrungen, vor allem in der Innenstadt rund um die Binnenalster. Doch diesmal ist wegen der Corona-Auflagen alles anders. Es gibt keine Zuschauer und keine Hobbyathleten, nur die weltbesten Profis gehen an den Start. Geschwommen wird im Stadtparksee, die Rad- und die Laufstrecke führen über den Südring und die Otto-Wels-Straße. Und genau diese beiden Straßen sind dann auch teilweise gesperrt: Der Südring zwischen Saarlandstraße und Borgweg, die Otto-Wels-Straße zwischen Borgweg und Jahnring - jeweils von Sonnabendmorgen um 6 Uhr bis Sonntagnacht um 24 Uhr. Schon seit Donnerstagabend dicht ist ein kurzer Abschnitt des Südrings zwischen Saarlandstraße und Stadthallenbrücke.

Keine Zuschauer beim Triathlon erwünscht

Wer am Wochenende einen Ausflug in den Stadtpark machen möchte, kann das problemlos tun. Der überwiegende Teil des Geländes, auch die Große Wiese, ist frei zugänglich, nur der Bereich um den Stadtparksee und den Modellboot-Teich ist gesperrt. Die Polizei und der Veranstalter bitten darum, nicht an die Triathlon-Strecke zu kommen. Wegen des Zuschauerverbots ist sie rundum mit einem Sichtschutz eingezäunt.

