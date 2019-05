Stand: 25.05.2019 18:19 Uhr

Tod eines UKE-Patienten: Hunderte demonstrieren

Nach dem Tod eines Psychiatrie-Patienten am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) haben am Sonnabend nach Polizeiangaben rund 700 Menschen an einem Protestzug durch die Innenstadt teilgenommen. Das NDR Hamburg Journal spricht von rund 1.000 Teilnehmern. Der 34-jährige Student aus Kamerun war in der Woche nach Ostern an Herzversagen gestorben, nachdem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ihn gewaltsam fixiert hatten.

Tod am UKE: Demonstranten fordern Aufklärung 25.05.2019 19:30 Uhr Hunderte Menschen haben am Sonnabend für die Aufklärung eines Todesfalls am UKE demonstriert. Ein 34-jähriger Kameruner war von Sicherheitskräften fixiert worden. Fünf Tage später starb er.







Rassistischer Hintergrund vorgeworfen

Der von der Black Community Hamburg organisierte Demonstrationszug führte vom UKE bis zum Jungfernstieg. Auf Transparenten war "UKE darf kein Friedhof für Afrikaner sein" oder "Wir wollen die Wahrheit" zu lesen. In der Black Community waren bereits kurz nach dem Tod des Mannes Vorwürfe laut geworden, dass der Fall einen rassistischen Hintergrund habe.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der 34-Jährige, gegen den ein Unterbringungsbeschluss beantragt worden war, hatte offenbar während der Fixierung durch das Sicherheitspersonal am Ostermontag das Bewusstsein verloren und war vier Tage später an Herzversagen gestorben. Das ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Ob das Herzversagen allerdings durch Gewalteinwirkung oder durch eine Vorerkrankung ausgelöst wurde, ist noch nicht klar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

