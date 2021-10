Tief "Ignatz": Sturmflut setzt Hamburger Fischmarkt unter Wasser Stand: 21.10.2021 19:12 Uhr Sturmtief "Ignatz" hat am Donnerstagabend für die erste Sturmflut dieses Herbstes in Hamburg gesorgt. Im Laufe des Tages sorgten umgestürzte Bäume für Einsätze der Feuerwehr.

Die Sturmflut setzte den Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli am frühen Abend unter Wasser. Der Wasserstand lag bei 1,70 Meter über dem mittleren Hochwasser, wie eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), sagte. Zahlreiche Schaulustige waren am Hafen, um sich das Hochwasser anzusehen.

Große Birke stürzt auf Wohnhaus

Videos 1 Min Umgestürzte Bäume: Einsatz für die Feuerwehr In Ohlsdorf kippte eine Birke gegen ein Haus. Außerdem wurden Autos beschädigt. 1 Min

Zuvor musste die Feuerwehr rund 40 Mal zu wetterbedingten Einsätzen ausrücken. In Bramfeld, Meiendorf, Fuhlsbüttel und Wilstorf mussten Einsatzkräfte umgestürzte Bäume von den Straßen holen, Äste waren auch auf Autos gefallen. In der Beisserstraße in Ohlsdorf an der Grenze zu Steilshoop waren die Höhenretter im Einsatz, weil eine große Birke gegen ein vierstöckiges Wohnhaus gekippt war. Mithilfe eines Krans konnte der Baum entfernt werden. Eine weitere Birke hatte dort zwei Autos beschädigt.

Das Bezirksamt Altona ordnete vorsorglich die Schließung des Wildgeheges Klövensteen an. Herunterfallende Äste seien eine Gefahr, hieß es.

Verspätungen im Zugverkehr

Leidtragende des Sturms waren auch Bahnreisende. Vor allem Richtung Kiel, Flensburg und Sylt gab es immer wieder Störungen, weil beispielsweise Äste auf Gleise stürzen. Auch bundesweit gab es laut Deutscher Bahn massive Störungen. In Nordrhein-Westfalen wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt.

