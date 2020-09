Stand: 17.09.2020 06:59 Uhr - Hamburg Journal

Theaterschiff kehrt Mitte Oktober in den Hafen zurück

Das Hamburger Theaterschiff, das seit Juni in der Behrenswerft in Finkenwerder grundsaniert wird, kehrt Mitte Oktober in den Hamburger Hafen zurück. Dann aber nicht an seinen angestammten Platz im Nikolaifleet, sondern zunächst in den Traditionsschiffhafen. "Da das Fluttor am Nikolaifleet saniert wird, können wir erst Anfang des Jahres dorthin zurück", sagte der künstlerische Leiter Michael Frowin.

Ab Mitte Oktober wieder Vorstellungen auf dem Schiff

Seit Anfang August hat das Theaterschiff seinen Spielbetrieb vorübergehend in der Flussschifferkirche wieder aufgenommen. "Wenn alles normal weiterläuft, werden wir Anfang Oktober das Schiff zurückbekommen und dann Ton- und Lichttechnik einbauen. Wir gehen davon aus, dass wir Mitte Oktober wieder die ersten Vorstellungen auf dem Schiff geben können", sagte Geschäftsführer Heiko Schlesselmann dem Hamburg Journal. Dann aber zunächst noch am vorübergehenden Platz am Traditionsschiffhafen.

600.000 Euro Kosten

600.000 Euro kostet die Sanierung des 108 Jahre alten Schiffs. In der Werft sei es "auf Herz und Nieren" geprüft worden, sagte Frowin. Stahlplatten wurden ausgetauscht, die Isolierung erneuert. Jetzt folge noch der Innenausbau und eine neue Möblierung. Die Sanierungsmaßnahmen konnten durch Mittel aus dem Hamburger Sanierungsfonds, Fördermittel vom Bund sowie einer Crowdfunding-Kampagne umgesetzt werden.

Nach Angaben der Betreiber ist das Hamburger Theaterschiff das einzige seetüchtige Schiffstheater in Europa. Es wird seit 1975 als Theater genutzt und seitdem hatte es nur kosmetische Ausbesserungsarbeiten gegeben. Im Schiff gibt es 120 Plätze, die jeweils maximal sieben Meter von der Bühne entfernt sind. Reisen führten und führen das Theaterschiff zur Kieler Woche, nach Bremerhaven, nach Helgoland und zu Häfen rings um Hamburg.

