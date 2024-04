Stand: 17.04.2024 18:58 Uhr Tennis: Zverev gewinnt Auftaktmatch in München

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev hat in seinem Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München allen Widrigkeiten getrotzt und erstmals seit 2021 das Viertelfinale erreicht. Bei nasskaltem Wetter und nach zwei langen Regenunterbrechungen setzte sich der an Nummer eins gesetzte 26-Jährige mit 7:6 und 6:2 gegen den Österreicher Jurij Rodionov durch.

