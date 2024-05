Eugen Block äußert sich erstmals zu den Ermittlungen gegen ihn Stand: 24.05.2024 14:01 Uhr Der Hamburger Gastronom und Hotelier Eugen Block hat sich am Freitag erstmals zu den Ermittlungen gegen ihn im Zusammenhang mit der Entführung seiner Enkelkinder geäußert. Er wies den Verdacht zurück, er sei an der Tat in der Silvesternacht beteiligt gewesen.

Am Rande einer Restauranteröffnung fand Block deutliche Worte, als er auf die Durchsuchung im Hotel "Grand Elysée" in der vergangenen Woche angesprochen wurde. Rund 100 Polizistinnen und Polizisten waren damals angerückt, um nach Beweisen zu suchen. "Ich habe immer gedient dem Staat, ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Unser Hotel mit so vielen Leuten auf den Kopf zu stellen, zweimal, dreimal - auch die Mitarbeiter."

"Ich habe da nichts mit zu tun"

Die Staatsanwaltschaft Hamburg führt Eugen Block - neben seiner Tochter Christina - als Verdächtigen, gegen den wegen möglicher Kindesentziehung ermittelt wird. "Ich hab da nichts mit zu tun und kann auch nichts dazu sagen", sagte er am Freitag. Deutliche Kritik übte Block an der Justiz. Der Staat, so der 83-Jährige, lasse es zu, dass seine Enkelkinder in Dänemark sind. Um diese tobt seit Jahren ein erbitterter Sorgerechtsstreit.

Sorgerechtsstreit zwischen Blockhaus-Erbin und Ex-Mann

In dem Sorgerechtsstreit geht es um die Kinder von Blockhaus-Erbin Christina Block und ihrem Ex-Mann. Zwei der vier Kinder leben in Dänemark bei ihrem Vater. Unbekannte hatten den damals 10-jährigen Jungen und das 13-jährige Mädchen in der Silvesternacht in zwei Autos nach Deutschland entführt. Nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts musste die 51-Jährige ihre Kinder wieder nach Dänemark lassen.

