Tag der Deutschen Einheit 2023 in Hamburg

Am 3. Oktober finden die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit unter dem Motto "Horizonte öffnen" in Hamburg statt. Gefeiert wird mit einem Gottesdienst im Michel und einem Festakt in der Elbphilharmonie. Rund um den Jungfernstieg gibt es am 2. und 3. Oktober ein Bürgerfest, auf dem sich die 16 Bundesländer vorstellen, zudem gibt es zahlreiche kulturelle, politische und gastronomische Angebote. Auf der großen NDR Bühne treten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler auf. Erwartet werden Hunderttausende Menschen und viele prominente Gäste, unter anderem Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und Olaf Scholz.