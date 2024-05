Neue Mountainbike-Strecke in Hamburg eröffnet Stand: 25.05.2024 11:19 Uhr In Neuallermöhe ist am Freitag Hamburgs erste sogenannte BMX-Pumptrack-Strecke eröffnet worden. Die Bauarbeiten hatten im August vergangenen Jahres begonnen.

Sport-Staatsrat Christoph Holstein (SPD) und Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann übergaben die neue Anlage am Westensee feierlich an die BMX-Community.

Parcours ersetzt illegale Strecke

Der asphaltierte Parcours ersetzt die alte, illegale Strecke am Geesthang. Rund 380.000 Euro investierte die Stadt in das Projekt. Zuvor hatte es ein umfangreiches Beteiligungsverfahren im Bezirk Bergedorf durchlaufen. Auf dem neuen "Pumptrack"-Trail sollen BMX-Fahrer und Fahrerinnen nur durch Gewichtsverlagerung und ohne in die Pedale zu treten den Rundkurs umfahren können.

