Kind am Hamburger Hauptbahnhof verloren - Suche endet glücklich Stand: 25.05.2024 20:02 Uhr Am Hamburger Hauptbahnhof ist am Freitag ein sechsjähriges Mädchen verloren gegangen. Nach einer großen Suchaktion konnte das Kind zur Großmutter zurückgebracht werden.

Gegen 18.30 Uhr am Freitag wollten die 67-jährige Großmutter und ihre Enkelin am Hauptbahnhof umsteigen. Beim Wechsel der S-Bahn verloren sich beide aus den Augen. Die Frau konnte nur noch sehen, wie das Enkelkind in eine S-Bahn Richtung Harburg einstieg. "In diesem Moment schlossen sich aber auch schon die S-Bahntüren und der Zug fuhr ab. Umgehend wurde die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg informiert", berichtete die Bundespolizei Hamburg am Sonnabend.

S-Bahn wurde für die Suche angehalten

Die Bundespolizei stoppte die S-Bahn, in der das Kind vermutet wurde, in Harburg. Die Suche blieb aber zunächst erfolglos. Auch an den Stationen Veddel und Wilhelmsburg wurde das Kind nicht gefunden. Befragungen und Auswertungen der Videokameras brachten kein Ergebnis. Auch die Hamburger Polizei hatte keine Hinweise erhalten. Am Ende wurde ein Busfahrer der Linie 13 aufmerksam. Er sah, wie auf der Veddel ein Mädchen ohne Begleitung einstieg. Der Busfahrer rief bei der Polizei an, die die Sechsjährige dann wohlbehalten abholte und bei der Bundespolizei in Harburg ablieferte. Die Familie wurde sofort informiert und gegen 20.30 Uhr konnte die Mutter ihre Tochter abholen. Es flossen Freudentränen: "Das kleine Mädchen war sichtlich erleichtert wieder bei ihrer Familie zu sein. Bei der ganzen Aufregung konnte ein Bundespolizist auch wieder für ein Lächeln im Gesicht der Sechsjährigen sorgen." Sie bekam einen Bundespolizei-Teddy geschenkt, welchen sie gleich fest drückte. Die Familienangehörigen bedankten sich bei allen Hilfskräften für die erfolgreiche Suchaktion.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.05.2024 | 08:00 Uhr