Teddy beim Fahren übergeben: Gericht verurteilt Raser

Im Prozess um ein illegales Autorennen in der Hamburger Innenstadt hat das Amtsgericht einen Mann und eine Frau zu Geldstrafen verurteilt. Außerdem müssen beide ihren Führerschein für insgesamt anderthalb Jahre abgeben.

Hamburger Gericht verurteilt Raser Hamburg Journal 18.00 - 02.07.2019 18:00 Uhr Geldstrafen für ein illegales Autorennen in Hamburg: Die Beteiligen waren im November teilweise mit Tempo 100 durch die Innenstadt gerast und hatten sich einen Teddy übergeben.







Die rasante Fahrt durch die Stadt im November vergangenen Jahres begann an der Rentzelstraße Ecke Grindelallee. In einem BMW hielten zwei Freundinnen an der Ampel. Neben ihnen stoppte ein 22-Jähriger – ebenfalls in einem BMW. Auf dessen Rücksitz entdeckte die eine einen großen Teddybären. Sie wollte ihn für ihren Sohn haben. Ein kurzer Flirt, die Ampel wurde grün.

Teddy während der Fahrt übergeben

Die Jagd begann. Mit Lückenspringen, Überholen auf der Busspur und Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Auf der Alsterkrugchaussee wechselte der Teddy während der Fahrt die Autos. Was den beiden Rasern zum Verhängnis wurde, ist eine Polizistin, die ab dem Grindelberg die Verfolgung aufgenommen hatte und parallel ihre Kollegen verständigte.

Raserin gesteht unter Tränen

Beide Fahrer legten am Dienstag ein Geständnis ab, die Raserin unter Tränen: Sie habe niemanden gefährden wollen und sagte, ihr Vater sei vor einem Jahr selbst bei einem Unfall gestorben. Die 31-jährige Beamtin hat Glück: Sie bekommt 90 Tagessätze, insgesamt eine Strafe von 5.400 Euro. Ihr BMW wird nicht eingezogen. Der andere Raser ist arbeitslos, er muss 720 Euro zahlen.

