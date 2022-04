Tausende bei Osterfeuer am Hamburger Elbstrand Stand: 17.04.2022 07:31 Uhr In Hamburg sind am Samstagabend die traditionellen Osterfeuer in Blankenese entzündet worden. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause loderten die Flammen wieder am Elbstrand.

Nachdem Feuerwehr und Anwohnende in Blankenese den Tag über die Wetterlage begutachtet hatten, gab es grünes Licht und die Feuer durften entzündet werden. Tausende Menschen kamen an den Elbstrand, um unter einem Vollmond-Himmel den Flammen zuzusehen, sich am Feuer zu wärmen und dabei ein Bier zu trinken. Genauso also, wie vor der Pandemie. Nach ersten Angaben von Polizei und Feuerwehr lief die Neuauflage der Osterfeuer am Elbstrand ohne Zwischenfälle.

AUDIO: Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand (1 Min) Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand (1 Min)

Langer Streit über Regeln

Videos 3 Min Gute Stimmung bei Osterfeuer in Blankenese Nach einigem Hin und Her mit dem Bezirksamt dürfen in Blankenese die Osterfeuer lodern werden. Reporter Tristan Dück ist dabei. 3 Min

Im Vorfeld hatten sich das Bezirksamt Altona und die sogenannten Feuerbauer nach langen Querelen in einem erstmals aufgesetzten Vertrag auf Rahmenbedingungen geeinigt. Die Feuer wurden demnach wegen des Funkenflugs auf acht Meter Breite und fünf Meter Höhe beschränkt. Die Feuerbauer müssen nicht für Folgeschäden haften. Vor allem übernimmt die Stadt weiterhin alle Kosten für Feuerwehr, Sanitätsdienst und Strandreinigung - dabei geht es um mehrere Zehntausend Euro. Amt und Anwohnende wollten gemeinsam dafür sorgen, dass nicht zu viel Alkohol getrunken wird, und sie wollten Wildpinkler stellen.

In den Jahren vor Corona waren nach Polizeiangaben bis zu 25.000 Menschen am Ostersonnabend zu den vier großen Feuern an den Elbstrand geströmt. In den vergangenen beiden Jahren war die Oster-Tradition wegen der Pandemie abgesagt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.04.2022 | 08:00 Uhr