Tarifverhandlungen: "Kein Respekt vor hart arbeitendem Volk" Stand: 30.03.2023 08:41 Uhr Auch in Hamburg hat es in den vergangenen Wochen viele Warnstreiks gegeben, gebracht haben sie noch nicht viel. In der Nacht zu Donnerstag sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gescheitert. Aus Hamburg kommen enttäuschte Reaktionen.

Bereits mitten in der Nacht schrieb Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bei Twitter, es sei sehr bedauerlich, dass die Gewerkschaften die Verhandlungen abgebrochen hätten - trotz des weitreichenden Angebots von Nancy Faeser (SPD).

Die Bundesinnenministerin Faeser ist Verhandlungsführerin für die öffentlichen Arbeitgeber. Sie hatte nach eigenen Angaben ein Lohnplus von acht Prozent angeboten, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat.

"Null Respekt vor dem hart arbeitenden Volk"

Ganz anders ist die erste Reaktion von den Gewerkschaften. Pedram Emami, der Hamburg-Chef der Ärztegewerkschaft Marburger Bund formulierte es am Donnerstagmorgen, nachdem er nach 20 Stunden Arbeit in der Klinik nach Hause gekommen sei, auf Twitter so: "Null Respekt vor dem hart arbeitenden Volk".

Unabhängige Schlichter suchen jetzt nach Lösung

Drei Tage hatte die Schlussrunde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gedauert. Am Ende erzielten Arbeitgeber und Gewerkschaften kein Ergebnis für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Nun müssen unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. Ab diesem Sonntag herrscht nach Angaben der Gewerkschaft ver.di für die Zeit der Schlichtung Friedenspflicht. Bis dahin seien höchstens kleinere regionale Warnstreiks geplant. Wenn auch die Schlichtung scheitert, könnten aber in einigen Wochen neue Streiks bevorstehen.

Die Gewerkschaft hatte 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat gefordert. Die Arbeitgeberseite bisher fünf Prozent mehr angeboten - in zwei Schritten - sowie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

