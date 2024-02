Stand: 13.02.2024 06:25 Uhr Sülldorf: Frau von S-Bahn angefahren

Am S-Bahnhof Sülldorf hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau wurde von einer S-Bahn angefahren, etwa hundert Meter vom Bahnhof entfernt. Laut Feuerwehr kam sie mit schweren Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus. Wie die 50-Jährige auf die Gleise kam, ist bisher unklar. Die S-Bahn-Strecke Blankenese - Rissen war am späten Abend über mehrere Stunden gesperrt.

