Suche nach Grundwasser: Neue Brunnen im Niendorfer Gehege? Stand: 12.09.2021 16:57 Uhr Hamburg Wasser sucht im Nordosten der Stadt nach Standorten für weitere Brunnen. Bis zu vier neue könnten entstehen. In den kommenden Tagen starten Erkundungsbohrungen im Niendorfer Gehege.

Laut dem kommunalen Versorgungsbetrieb ist eine regelmäßige Suche nach Grundwasser nötig. "Wir müssen ständig schauen: Altern die Anlagen schneller als gedacht und sind die Brunnen überhaupt noch ergiebig genug?", erklärt Ole Braukmann, Sprecher von Hamburg Wasser.

AUDIO: Hamburg Wasser startet Erkundungsbohrungen im Niendorfer Gehege (1 Min) Hamburg Wasser startet Erkundungsbohrungen im Niendorfer Gehege (1 Min)

Täglicher Bedarf an Tausenden Kubikmetern Trinkwasser

Weitere Informationen Wasserverbrauch in Hamburg: Zahlen, Daten Fakten 110 Liter Trinkwasser verbraucht jeder Mensch in Hamburg Tag für Tag. Dabei ist Wasser das am stärksten kontrollierte Lebensmittel. mehr

Zur Zeit gehören zum Wasserwerk Stellingen zwölf Brunnen. Der älteste ist aus dem Jahr 1956, der jüngste ist gerade erst fünf Jahre alt. Vom Standort Stellingen aus werden 110.000 Menschen mit durchschnittlich rund 15.000 Kubikmeter Trinkwasser täglich versorgt.

Erkundungsbohrung auf dem Waldparkplatz

Damit das so bleibt, starten nun die Erkundungsbohrungen: Zunächst östlich der Straße Am Ree und ab Ende September auf dem Waldparkplatz an der Straße Bondenwald. Alles ist mit dem Revierförster abgestimmt.

Bohrungen bis in 250 Meter Tiefe

Um das dort vorhandene Grundwasser umfassend zu untersuchen, soll bis zu 250 Meter tief gebohrt werden. Sollte genug Wasser in guter Qualität vorhanden sein, dann wird Hamburg Wasser im Idealfall insgesamt vier neue Brunnen im Niendorfer Gehege einrichten, hofft Braukmann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2021 | 08:00 Uhr