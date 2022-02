Sturmflut: Hochwasser-Vorhersage in Hamburg damals und heute Stand: 09.02.2022 09:30 Uhr Wie war die Wetterlage bei der großen Sturmflut im Februar 1962 und wie sehen die Vorhersagemöglichkeiten damals und heute aus?

Der Abend des 16. Februar 1962 ist ungemütlich hier in der Stadt: heftiger Sturm, Regen und Graupel. Die Hamburger haben es sich drinnen gemütlich gemacht, sie sitzen vor dem Fernseher oder hören Radio. Um 20.33 Uhr unterbricht der NDR im Radio sein Programm mit einer Warnung.

Nachrichtenprecher Wilhelm Wieben sagt: "Der deutsche Wetterdienst hat soeben für die Nordseeküste eine Unwetterwarnung herausgegeben. Durch anhaltende Winde der Stärke zehn und steigende Wasserstände besteht die Gefahr einer schweren Sturmflut mit Deichbrüchen und Überschwemmungen. Der Hochwasserstand ist für 23.26 Uhr errechnet. Sollte der Orkan zu diesem Zeitpunkt nicht nachgelassen haben, drohen die Deiche zu brechen!"

Ozeanografen warnen vor Sturmflut

Die Wetterlage macht den Verantwortlichen Sorgen. Ralf Anutsch ist damals beim Sturmflut-Warndienst tätig: "Wir hatten schon seit mehreren Tagen anhaltende West- bis Nordwest-Stürme, die das Wasser in der Nordsee angesammelt hatten. Hinzu kam, dass der Wind immer stärker wurde. Wir hatten Windstärken neun bis zehn", erzählt Anutsch einmal in einem Interview nach der Großen Flut.

Nachzulesen ist die Wetterlage in einem unscheinbaren, grünen Büchlein, eher eine Kladde, das beim Hamburger Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie wie ein Schatz verwahrt wird: das Buch der täglichen Vorhersagen des Sturmflutwarndienstes aus dem Jahr 1962. Darin ist verzeichnet: Bereits am Nachmittag des 16. Februar warnen die Ozeanografen an der Bernhard-Nocht-Straße vor einer Sturmflut. Eine Warnung, die im Laufe des Abends immer weiter nach oben korrigiert wird.

"Die Tide war etwas ungünstig. Das heißt, wir hatten von der Mondkonstellation her eine etwas höhere Abweichung in der astronomischen Tide. Hinzu kam noch das, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher wussten, dass im Atlantik eine Fernwelle entstanden war, die sich den Wasserstandsänderungen, wie sie an einer Küste durch den Wind erzeugt worden waren, überlagerten", sagt Ralf Anutsch.

Das Ergebnis ist bekannt: Die Deiche in Hamburg und anderswo halten dem nicht stand, viele Menschen sterben in den Fluten, noch mehr verlieren ihr Hab und Gut, ihr Zuhause.

Eine besondere Flut-Konstellation

Wetterlagen wie die bei der Sturmflut 1962 sind zum Glück sehr selten, sagt Karina Stockmann, sie leitet heute den Vorhersagedienst am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).

"1962 gab es drei aufeinanderfolgende Sturmfluten bei drei aufeinanderfolgenden Hochwassern, eine davon schwer: mit vier Metern über dem mittleren Hochwasser. Und es blieb über die gesamte Zeit, dass der Wasserstand sehr stark erhöht war. Auch durch die Niedrigwasser. Das war die Besonderheit."

So eine besondere Konstellation wie 1962 gab es seitdem nur noch einmal: "2013 hatten wir mit dem Sturm Xaver eine sehr ähnliche Lage, die im Wettergeschehen und auch in der auflaufenden Flut einen sehr ähnlichen Verlauf hatte. Im Mittel treten Sturmfluten fünf- bis sechsmal im Jahr auf - in Abhängigkeit vom Pegel und meistens in der Winterhälfte", erklärt Stockmann.

Die Lage Hamburgs weit im Binnenland ist dabei ein Problem, das es weiter oben an der Küste so nicht gibt, sagt Stockmann: "Man kann sich in dem Moment die Deutsche Bucht regelrecht wie ein Trichter vorstellen, wo das Wasser natürlich immer enger zusammengedrückt wird. Und in der Elbemündung und Richtung Hamburg verstärkt sich dieser Effekt natürlich noch mal."

Ziel des BSH: Möglichst konkrete Wetter-Vorhersagen

Die Wasserstandsvorhersage beim BSH ist rund um die Uhr besetzt, arbeitet sieben Tage die Woche. Wenn eine Sturmflut droht, sind gleich mehrere Kolleginnen und Kollegen in der Zentrale. Das Wichtigste sind für sie möglichst konkrete Wettervorhersagen.

"1962 war noch vieles Handarbeit. Das begann bei den Wetterkarten vom Deutschen Wetterdienst. Diese Wetterkarten wurden damals, basierend auf einzelnen Wettermeldungen, noch handgezeichnet. Tatsächlich am Reißbrett mit Bleistift und Lineal. Der Wetterdienst lieferte diese Wetterkarten viermal am Tag, und es entsprach in dem Moment der aktuellen Wettersituation. Das war noch keine Vorhersage. Heutzutage haben wir Vorhersagen von Wettermodellen, diverse Wettermodelle, diverse Läufe. Und die Grafiken, die wir uns dann anschauen können, über die Wettersituation, beinhalten nicht nur den Jetzt-Zustand, sondern tatsächlich die aktuelle Entwicklung über die nächsten bis zu zehn Tage."

Ist die Wetterlage stabil, dann treffen die Vorhersagen meist auf den Zentimeter genau ein. Aber bei Sturmfluten sei das noch eine andere Geschichte, sagt Karina Stockmann. "So ein großes Ding, wie Vincinette damals 1962, ist heute relativ einfach vorherzusagen, tatsächlich." Das liege daran, dass große Tiefdruckgebiete einfach einfach zu erkennen seien, weil man sie schon sehr viel vorher sehen könne. "Schwieriger sind so ganz kleine. Schnellläufer nennt man die ganz gerne, schnelle Tiefdruckgebiete, die erst in den letzten Stunden vor der eigentlichen Flut iihre Form annehmen. Diese sind sehr viel schwieriger vorherzusagen. Auch heute noch für uns."

Sturmflut-Warnungen werden auf mehreren Wegen veröffentlicht

Ab 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser spricht man heute von einer Sturmflut, ab 2,5 von einer schweren und ab 3,5 von einer sehr schweren Sturmflut. Das BSH veröffentlicht die erstellten Vorhersagen im Internet. Gleichzeitig werden die wichtigsten öffentlichen Stellen per E-Mail, Fax und Telefon informiert. "Seit Herbst 21 haben wir auch ein Warnsystem, was die Warn-Apps Nina, Katwarn und noch diverse andere Warn-Apps bedient. Und gleichzeitig sind wir im ständigen Austausch auch mit dem Hamburger Warndienst und verschiedenen anderen im öffentlichen Einrichtungen", erklärt Stockmann.

Ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten hat der Sturmflutwarndienst aber noch, das auf den ersten Blick antiquiert wirkt. Auf dem Fensterbank mit Blick auf den Hafen steht ein Telefon mit Hörer und Kurbel. Das alte Kurbeltelefon funktioniere auch, wenn der Strom ausgefallen ist, sagt Stickmann, deswegen sei es noch eine gute Notfalllösung.

