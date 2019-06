Stand: 08.06.2019 16:06 Uhr

Sturmböen: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Die Hamburger Feuerwehr ist am Sonnabendvormittag gleich mehrfach wegen des starken Windes ausgerückt. An der Sülldorfer Landstraße wurde ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt, als ihm kurz vor Mittag ein Ast auf den Kopf fiel. Er wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte sichern Gerüst auf Gelände des NDR NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.06.2019 14:00 Uhr Wegen des starken Windes musste die Feuerwehr am Sonnabend auf das Gelände des NDR in Lokstedt ausrücken. Die Einsatzkräfte sicherten ein Gerüst. Es droht, umzufallen.







4 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gerüst beim NDR drohte zu kippen

Etwa zur selben Zeit informierten Mitarbeiter des NDR die Feuerwehr, da ein Baugerüst auf dem Gelände des NDR wegen des starken Windes umzufallen drohte. 20 Einsatzkräfte arbeiteten eine Stunde daran, das Gerüst richtig zu befestigen und die Abdeckplane abzunehmen. Verletzt wurde niemand.

Baum stürzt auf AKN-Bahn

Kurze Zeit später musste die Feuerwehr dann am Bahnhof Burgwedel in Schnelsen einen umgestürzten Baum von den Gleisen der AKN-Bahn holen. Der Baum war wegen des Windes auf die Gleise gestürzt und blockierte die Regionalbahn. Eine gute halbe Stunde waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, die Strecke musste für die Zeit gesperrt werden. Inzwischen kann die Strecke aber wieder befahren werden.

Mehrere Sturmschäden in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.06.2019 14:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz Wegen des starken Windes ist die Feuerwehr am Sonnabend gleich mehrfach in Hamburg ausgerückt. Ein Mann wurde von einem Ast schwer verletzt und beim NDR drohte ein Gerüst zu kippen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.06.2019 | 13:00 Uhr