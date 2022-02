Sturm beeinträchtigt Bahnverkehr auch in Hamburg Stand: 18.02.2022 11:19 Uhr Die Deutsche Bahn stoppt wegen des heraufziehenden Orkantiefs "Zeynep" am Freitag sukzessive ihren Fern- und Regionalverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands.

Das kündigte ein Konzernsprecher in Berlin an. Der Stopp des Regionalverkehrs betrifft demnach die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen sowie Teile Nordrhein-Westfalens und erfolge "im Laufe des Tages".

Bereits zuvor hatte die Bahn per Twitter mitgeteilt, dass der Zugverkehr voraussichtlich bis Sonnabend "bundesweit beeinträchtigt" sei. Sie informiert über aktuelle Fahrplanänderungen auf ihrer Internetseite.

Am Freitagmorgen war der Großteil der Strecken im Bahnverkehr noch befahrbar. Zwischen Berlin und Hamburg waren laut Bahn wieder Fernverkehrszüge unterwegs. Dennoch komme es weiterhin aufgrund von gesperrten Streckenabschnitten im Fernverkehr zu Einschränkungen. Nördlich von Hamburg würden noch keine ICE und Intercity-Züge fahren. Es komme zu Zugausfällen und Verspätungen. Im Regionalverkehr habe sich der Verkehr weitgehend wieder normalisiert, erklärte die Bahn. Beeinträchtigungen seien noch auf einzelnen Verbindungen in den besonders von dem Sturmtief betroffenen Gebieten möglich.

Kostenfreie Stornierungen bei der Bahn möglich

Am Donnerstag war es wegen des Sturms "Ylenia" zu erheblichen Beeinträchigungen im Bahnverkehr gekommen. Die Bahn teilte mit, dass für den Zeitraum Donnerstag und Freitag Kulanzregelungen für die Gültigkeit bereits gekaufter Fernverkehrstickets gelten würden. Möglich seien eine flexiblere Nutzung bis zu sieben Tage nach Störungsende (27.02.2022) oder kostenfreie Stornierungen.

Abschnitt der U1 ab Freitagnachmittag gesperrt

In Hamburg kam es am Donnerstag zu zahlreichen Ausfällen bei S- und U-Bahnen. In einigen Bereichen waren Bäume auf die Gleise gestürzt. Wegen des angekündigten starken Sturms wird die Hochbahn den Betrieb der U-Bahn-Linie 1 im Osten Hamburgs von Freitagnachmittag an einstellen. Voraussichtlich ab etwa 15 Uhr werden die U-Bahnen ab der Haltestelle Volksdorf nicht mehr fahren, wie das Unternehmen mitteilte. Für die Streckenabschnitte bis nach Ohlstedt und Großhansdorf soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt werden. Auf den oberirdischen Abschnitten der U-Bahn-Linien werden zudem alle Bahnen mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Passagiere müssten sich deshalb auf längere Fahrtzeiten einstellen, wie es weiter hieß.

