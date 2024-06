Stand: 15.06.2024 14:55 Uhr Sturm: Umgestürzter Baum behindert U-Bahn-Verkehr

Wegen eine Sturms ist die Hamburger Feuerwehr am Sonnabend zu rund 50 Einsätzen gerufen worden. Am Mittag fiel ein Baum auf die Gleise zwischen den Stationen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt. Deshalb konnte die U-Bahn-Linie 1 dort nicht fahren. Außerdem drohte am S-Bahnhof Sülldorf ein Baum auf eine Stromleitung zu fallen, auch dort war die Feuerwehr im Einsatz.

