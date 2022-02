Sturm "Antonia" in Hamburg: Hoher Pegelstand der Dove-Elbe Stand: 21.02.2022 20:52 Uhr In der Nacht von Sonntag auf Montag ist das Sturmtief "Antonia" über Hamburg hinweggezogen. Die Feuerwehr wurde mehr als 120 Mal alarmiert. In Bergedorf trat die Dove-Elbe über die Ufer.

Sturmtief "Antonia" sorgte seit Sonntagabend erneut für ordentlich Wind in Hamburg, zog jedoch mit deutlich weniger Kraft durch die Hansestadt als die vorangegangenen Stürme "Ylenia" und "Zeynep". Eine Unwetterwarnung vor Orkanböen hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Montagmorgen wieder auf. Der Fischmarkt und Teile der Hafencity standen am Montag unter Wasser.

Viel Arbeit für die Feuerwehr

Die kräftigen Regenfälle bescherten der Hamburger Feuerwehr viel Arbeit, sagte ein Sprecher am Montagnachmittag. Es habe zahlreiche Überflutungen und vollgelaufene Keller gegeben. Zudem drohten Bäume umzustürzen. Über Stunden musste die Feuerwehr ein Wellblechdach in der Hamburger Altstadt sichern.

THW in Bergedorf im Einsatz

In Bergedorf trat die Dove-Elbe fast überall über die Ufer. Einsatzkräfte sind bereits seit Sonntag dabei Deiche und Häuser zu sichern. Das Technische Hilfswerk (THW) pumpte an der Tatenberger Schleuse Wasser in die Elbe um. Ohne das Abpumpen wären die Bergedorfer Innenstadt und die Vier- und Marschlande von Überschwemmungen bedroht, sagte ein Sprecher des Bezirksamts.

Schmidt-Hoffmann: "Wirklich alles kommt zusammen"

Die Leiterin des Bezirksamts Bergedorf, Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD) sagte dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen am Montagabend, dass alles zusammenkäme, was passieren könne: "Einerseits Sturmflut und damit ein hoher Wasserstand auf der Elbe, andererseits viel Regen, der auch die Böden schon so durchweicht, dass das Wasser nicht mehr versickern kann." Gleichzeit werde das Zeitfenster für die Entwässerung über das Deichsiel immer kleiner.

VIDEO: Bergedorf: Einsatz des THW an der Tatenberger Schleuse (2 Min)

Bahnverkehr noch immer eingeschränkt

Zwischen Hamburg und Hannover gibt es weiterhin Einschränkungen für Fernzüge der Deutschen Bahn, da auf der Strecke derzeit lediglich ein Gleis befahrbar ist. Durch die Stürme sind auf einem 17 Kilometer langen Streckenabschnitt Gleise und Oberleitungen beschädigt. Züge von Hamburg nach Hannover werden über Bremen umgeleitet, die Fahrtzeit verlängert sich dadurch um eine Stunde. Freie Fahrt haben dagegen alle Züge von Hannover nach Hamburg. Auf der Strecke von Hamburg nach Bremen rollen inzwischen wieder Züge des Metronom.

Weitere Informationen Sturm "Antonia": Bahnverkehr weiterhin eingeschränkt Sturm "Antonia" ist über den Norden gezogen - nicht so heftig wie die zwei Vorgänger. Aber vor allem im Bahnverkehr gibt es noch Störungen. mehr

A7 in Richtung Norden zeitweise gesperrt

Darüber hinaus war am Montagvormittag die Autobahn 7 nach mehreren Verkehrsunfällen zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn in Richtung Norden voll gesperrt. Ursache dafür war nach Angaben der Polizei extreme Straßenglätte. Bei den insgesamt vier Unfällen wurden zwei Menschen schwer sowie zwei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

AUDIO: Sturmtief "Antonia": Feuerwehreinsätze in Hamburg (1 Min) Sturmtief "Antonia": Feuerwehreinsätze in Hamburg (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 21.02.2022 | 19:30 Uhr