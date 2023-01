Strompreise sinken wieder - zumindest für Anbieter Stand: 23.01.2023 14:10 Uhr Einige Unternehmen geben die Preissenkung beim Strom schon an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Hamburg kann sich deshalb in einigen Fällen ein Anbieterwechsel lohnen.

"Seit Jahresbeginn sind die Strompreise wieder in Bewegung geraten", sagt Jan Bornemann, Energieexperte bei der Hamburger Verbraucherzentrale. In den vergangenen Monaten war in den meisten Fällen der Grundversorger-Tarif die günstigste Alternative. In Hamburg ist Vattenfall mit 33 Cent pro Kilowattstunde auch jetzt noch vergleichsweise günstig. Ab Februar verlangt das Unternehmen allerdings rund 42 Cent in der Grundversorgung. Ein Vergleich mit anderen Anbietern und eventuell auch ein Wechsel könnten sich daher lohnen.

Weitere Informationen Podcast: "Ich krieg' die Krise! Wie kommt Hamburg über den Winter?" Was machen Energiekrise und Inflation mit uns? In ihrem Podcast taucht Host Lisa Hentschel in unterschiedliche Lebenswelten ein und spricht mit Experten. mehr

Preisgarantie beim Wechsel des Stromanbieters beachten

Laut dem Vergleichsportal Verivox kann ein Vierpersonenhaushalt bis zu mehrere Hundert Euro im Jahr sparen. Allerdings sollte man bei einem Wechsel beachten, wie lange der Anbieter den günstigen Preis garantiert.

Verbraucherzentrale ist vorsichtig optimistisch

Generell sieht die Verbraucherzentrale die Lage vorsichtig optimistisch, weil es immerhin die ersten Preissenkungen gibt. Für viele Kundinnen und Kunden sei der Strompreis aber gerade erst zu Jahresanfang gestiegen. Und viele kämen nicht schnell genug aus dem Vertrag mit ihren Anbieter heraus, um von den sinkenden Preisen zu profitieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.01.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie