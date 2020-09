Stand: 22.09.2020 21:27 Uhr - NDR 90,3

Stromausfall: Ausfälle im Zugverkehr

Ein Stromausfall am Bahnhof Altona hat am Dienstagabend den Zugverkehr in Hamburg teilweise lahmgelegt. Zwischen Altona und dem Hauptbahnhof fuhren keine Bahnen. Betroffen war der Regional- und Fernverkehr - die S-Bahn dagegen nicht.

Wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilt, mussten sich Reisende auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Auch die metronom-Züge fuhren nicht zwischen Hauptbahnhof und Harburg. Die Ursache des Stromausfalls ist noch unbekannt. Unklar ist auch, wie lange die Störung dauern wird.

