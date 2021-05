Steuerschätzung Hamburg: Einnahmen trotz Corona höher als vermutet Stand: 25.05.2021 15:49 Uhr Finanziell kommt Hamburg etwas glimpflicher als bislang gedacht durch die Corona-Krise. Im vergangenen Jahr hat die Stadt weniger Schulden machen müssen als befürchtet - und auch die aktuelle Steuerschätzung zeigt einen Aufwärtstrend.

"Erstmals ist Licht am Ende des Tunnels sichtbar", sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag auf der Landespressekonferenz. Dennoch ist für ihn auch klar: Die Folgen der Pandemie wird Hamburg in der Stadtkasse noch sehr lange spüren. Für Steuersenkungen oder für neue Ausgabenwünsche wäre da kein Spielraum, so Dressel.

Rund zwölf Milliarden Euro Steuereinnahmen

Im vergangenen Jahr hat Hamburg rund zwölf Milliarden Euro an Steuern eingenommen, fast eine Milliarde mehr als noch vor einem Jahr geschätzt. Deshalb musste die Stadt auch nur rund die Hälfte der Corona-Notkredite in Anspruch nehmen, die die Bürgerschaft bewilligt hatte. Dennoch sind die Schulden der Stadt im Corona-Jahr 2020 um rund 1,7 Milliarden Euro gestiegen.

Steuerschätzungen mit Aufwärtstrend

Für das laufende Jahr rechnet die Steuerschätzung mit etwas höheren Einnahmen als im vergangenen Jahr. Bis wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht ist dauert es aber noch zwei bis drei Jahre.

