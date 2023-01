Stand: 23.01.2023 12:56 Uhr "Sterne des Sports": TSG Bergedorf ausgezeichnet

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die TSG Bergedorf in Berlin mit einem kleinen "Goldenen Stern des Sports" ausgezeichnet. Der Preis wird für herausragende soziale Projekte in Sportvereinen vergeben. Das ehrenamtliche Engagement in Sportvereinen geht seit Jahren zurück. Die TSG Bergedorf nutzt deshalb ihr jährliches Zeltlager für Kinder und Jugendliche, um Nachwuchskräfte zu gewinnen. Wer aus Altersgründen im Folgejahr nicht mehr teilnehmen darf, kann das Zeltlager als ehrenamtlicher Helfer begleiten. Für dieses Projekt gab es neben der Auszeichnung ein Preisgeld von 1.000 Euro.

