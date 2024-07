Stand: 15.07.2024 13:43 Uhr "Startchancen-Programm" für 91 Hamburger Schulen gestartet

Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) hat am Montag an der Schule "Hohe Landwehr" offiziell den Startschuss für das Startchancen-Programm des Bundes in Hamburg gegeben. 91 Schulen der Stadt werden in das Programm aufgenommen, für das 215 Millionen Euro eingeplant sind. Davon sollen künftig rund 42.000 Kinder profitieren, heißt es von der Schulbehörde. Mit dem Programm können die Schulen etwa ihre Räumlichkeiten ausbauen, Förderprogramme finanzieren oder zusätzliche Kräfte holen.

