Stand: 18.06.2020 19:35 Uhr - NDR 90,3

Starkregen: Feuerwehreinsätze im Süden Hamburgs

Wegen starker Regenfälle ist die Feuerwehr in Hamburg am Donnerstagabend zu rund 70 Einsätzen ausgerückt, vor allem im Süden der Stadt. Besonders gefährlich für die Feuerwehrleute war nach Angaben eines Sprechers der Einsatz auf einer Baustelle im Stadtteil Neugraben-Fischbek, wo eine Baugrube mit Wasser vollief und der Stromkasten von den Wassermassen weggerissen wurde. Mehrere Keller wurden überflutet, in Unterführungen stand das Wasser. In Wilstorf wurde eine Tiefgarage überfutet. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Starke Regenfälle haben am Donnerstagabend im Süden Hamburgs für überschwemmte Straßen und überflutete Keller gesorgt. Die Feuerwehr rückte zu rund 70 Einsätzen aus.







Brand in Neuengamme gelöscht

Zuvor hatte die Feuerwehr nach einem Schuppenbrand ein Übergreifen auf ein Reetdachhaus im Stadtteil Neuengamme verhindert. Ein Schuppen mit einem darin abgestellten Pkw war in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr berichtete. Nur dem schnellen Einsatz der 45 Einsatzkräfte sei es zu verdanken, dass das reetgedeckte Gebäude in letzter Minute gerettet wurde.

