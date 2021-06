Vermüllte Party-Hotspots: Stadtreinigung wehrt sich gegen Kritik Stand: 21.06.2021 18:11 Uhr Die Hamburger Stadtreinigung hat Kritik an der Verdreckung der Party-Hotspots zurückgewiesen. Sie konzentriert ihre Reinigungsteams flexibel, wenn etwa der Stadtpark besonders vermüllt ist.

Wenn die letzten Partygänger abziehen, meist ohne ihren Müll mitzunehmen, tritt die Stadtreinigung an. Ab 6 Uhr sind im Stadtpark und am Winterhuder Kai täglich je sechs oder sieben Stadtreiniger unterwegs, um die Spuren der Nacht zu beseitigen. Am Sonntagmorgen lagen im Stadtpark so viele Flaschen und Essensverpackungen herum, dass eine Großkehrmaschine und Zusatzteams dahin beordert wurden. 13 Frauen und Männer musten lange schuften.

AUDIO: Stadtreinigung zu Müllbeseitigung an Party-Hotspots (1 Min) Stadtreinigung zu Müllbeseitigung an Party-Hotspots (1 Min)

Noch mehr wird auf der Reeperbahn geputzt: 14 Mal in der Woche kommt die Stadtreinigung, vor allem um Scherben und Flaschen aufzulesen. Vorbeugend schickt man sogenannte Wastewatcher in die Parks, um Jugendliche anzusprechen. Doch der Sprecher der Stadtreinigung, Johann Gerner-Beuerle, sagte NDR 90,3: "Wenn die Menschen einen gewissen Alkohol-Pegel erreicht haben, sind sie kaum noch empfänglich." Er rät Partygängern davon ab, Flaschen liegen zu lassen, um sie Pfandsammlern zu überlassen. Die wären vor allem auf Pet-Flaschen aus und würden die billigen Glasflaschen häufig liegen lassen.

Stadtreinigung will keine Dixi-Klos aufstellen

Viele Jugendliche beschweren sich, dass Hamburg keine Dixi-Klos an die Partymeilen stellt. Die Stadtreinigung winkt ab: Die seien anfällig für Vandalismus und würden häufig umgeworfen. Man brauche schon richtige Toilettenwagen - und die kosteten im Monat einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Weitere Informationen Nach Partys in Parks: CDU fordert Bezirklichen Ordnungsdienst Aufgrund von zahlreichen Anwohnerbeschwerden am Winterhuder Kai werden nun von der Hamburger CDU stärkere Kontrollen gefordert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.06.2021 | 19:00 Uhr